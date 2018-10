La Kioene parte benissimo, per poi disunirsi col passare della gara. La Lube ha maggiore costanza, soprattutto al servizio, tanto da controllare il match senza particolari patemi dal secondo parziale in poi.



Kioene Padova - Cucine Lube Civitanova 0-3 (21-25, 18-25, 14-25) - Kioene Padova: Travica 1, Louati 12, Polo 4, Torres 5, Randazzo 9, Volpato 6, Bassanello (L), Danani La Fuente (L), Cirovic 0, Premovic 2. N.E. Ferrato, Lazzaretto, Sperandio, Cottarelli. All. Baldovin. Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 3, Juantorena 18, Stankovic 6, Simon 5, Leal 12, Cester 7, Marchisio (L), Balaso (L), Sokolov 2, D’Hulst 0, Diamantini 1, Massari 0. N.E. Cantagalli, Sander. All. Medei. ARBITRI: Pozzato, Gnani. NOTE - durata set: 30’, 24’, 22’; tot: 76’. Spettatori: 3.345, incasso: 32.392 euro. MVP Juantorena.



Valerio Baldovin (allenatore Kioene Padova): «Abbiamo giocato bene per un set e mezzo, poi purtroppo abbiamo subito il loro servizio, soprattutto con Leal e Juantorena, faticando in ricezione. Come avevo detto già prima dell’inizio della stagione, ora dobbiamo cercare di trovare quella continuità che ancora ci manca».

Osmany Juantorena (allenatore Cucine Lube Civitanova): «Padova è una buona squadra e credo che lo abbia dimostrato nel primo set, quando ci ha messo in vera difficoltà. Era importante partire con una vittoria, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Ci stiamo allenando da poco tutti insieme, per cui i meccanismi di gioco sono ancora da perfezionare».