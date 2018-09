Ha preso il via nel tardo pomeriggio di oggi la sesta settimana di preparazione pre-campionato 2018/19 dell’Itas Trentino. Messisi alle spalle un intero fine settimana di riposo, i cinque giocatori già a disposizione di Angelo Lorenzetti sono tornati alla BLM Group Arena di Trento per inaugurare, in sala pesi, l’ultimo periodo di allenamenti a ranghi ridotti. Da metà di quello successivo, concluso il Mondiale italiano, la squadra sarà finalmente al completo e avrà a disposizione un paio di giorni per preparare la partecipazione alla Final Four di Supercoppa 2018 (6-7ottobre a Perugia).

Il programma della settimana appena iniziata prevede sedute mattutine solo nelle giornate di martedì e giovedì; in tutti gli altri giorni (domenica esclusa) ci si allenerà solo nel pomeriggio o nella prima serata con sessioni miste (pesi seguiti da tecnica sul campo centrale).

Questo, nel dettaglio, il programma di allenamenti della sesta settimana di preparazione:

Lunedì 24 settembre

ore 17.00 - 18.00 pesi

ore 18.00 – 20.30 tecnica

Martedì 25 settembre

ore 9.30 – 11.00 tecnica

ore 15.00 – 17.30 tecnica

Mercoledì 26 settembre

ore 17.00 - 18.00 pesi

ore 18.00 – 20.30 tecnica

Giovedì 27 settembre

ore 9.30 – 11.00 tecnica

ore 17.30 – 18.30 pesi

ore 18.30 – 21.00 tecnica

Venerdì 28 settembre

ore 16.00 – 17.00 pesi

ore 17.00 – 19.30 tecnica

Sabato 29 settembre

ore 15.00 – 17.30 tecnica