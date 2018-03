Nel tardo pomeriggio odierno la Sala Video “Villotti Group” del PalaTrento ha ospitato l’incontro fra i media locali e l’allenatore ed il capitano della Diatec Trentino Angelo Lorenzetti e Filippo Lanza. L’imminente avvio dei play off scudetto e della serie dei quarti di finale con Verona, che prende il via domenica 11 marzo alle 18 proprio nell’impianto di via Fersina, è stato l’argomento centrale della conferenza.

«Dal punto di vista fisico stiamo sicuramente bene, mentre da quello mentale è presto per dirlo: la risposta corretta arriverà solo al termine del quarto di finale – ha risposto Angelo Lorenzetti ai giornalisti - . Domenica inizia un nuovo campionato in cui quello che abbiamo fatto in precedenza conta poco, tutto si baserà su quello che andremo a compiere».

«Le aspettative sono ovviamente molto alte, anche se Verona è una squadra temibile, che ha disputato una grande stagione. Vogliamo che quella che sta per iniziare possa essere per noi una serie che ci permette di crescere come squadra ma anche individualmente come giocatori» ha aggiunto Filippo Lanza.