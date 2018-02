La Diatec Trentino conferma la propria produttività esterna anche nell’appuntamento lontano dal PalaTrento più difficile del suo girone di ritorno di SuperLega UnipolSai 2017/18. Con una prestazione tutto cuore, carattere, grinta e tecnica, i gialloblù stasera hanno espugnato il PalaPanini di Modena al tie break, assicurandosi l’edizione numero 69 del sentitissimo derby dell’A22 con l’Azimut. Il successo, oltre ad allungare la striscia di affermazioni in trasferta in campionato (arrivata a quota otto), consente alla squadra di Lorenzetti di riappropriarsi del quarto posto solitario in classifica, grazie anche alla sconfitta in tre set a Civitanova di Verona.

I due punti conquistati in Emilia sono arrivati al termine di una gara molto equilibrata e vibrante, in cui la formazione di Lorenzetti ha dimostrato, pur priva di Hoag, di sapere reggere la pressione degli oltre 5.000 spettatori presenti (fra cui un centinaio di tifosi trentini) e di poter portare a casa con lucidità una partita che dopo il primo set perso al fotofinish poteva prendere una brutta piega. La continuità a rete di Kovacevic (alla fine mvp e best scorer con 23 punti personali, di cui tre ace, ed il 51% in attacco), gli spunti decisivi di Capitan Lanza (21, suo l’ace che ha deciso ai vantaggi il secondo set) e l’attenta regia di Giannelli hanno saputo fare la differenza contro una Modena, che priva per lunghi tratti di Ngapeth, ha dovuto sovente affidarsi agli ex di turno Urnaut (22) e Mazzone (11). L’ottimo lavoro svolto fra muro e difesa a gioco lungo ha pagato, così come la scelta di insistere su Vettori, alla fine decisivo col 50% a rete.

Azimut Modena-Diatec Trentino 2-3 (28-26, 26-28, 22-25, 25-17, 13-15)

AZIMUT MODENA: Argenta 13, Van Garderen 1, Holt 9, Bruno 3, Urnaut 22, Mazzone 11, Rossini (L); Ngapeth S. 9, Pinali 1, Ngapeth E. 7. N.e. Franciskovic, Bossi, Marra. All. Radostin Stoytchev.

DIATEC TRENTINO: Eder 13, Giannelli 8, Kovacevic 23, Kozamernik 8, Vettori 16, Lanza 21, De Pandis (L); Chiappa (L), Hoag, Zingel, Teppan, Cavuto, Partenio. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Vagni di Perugia e Rapisarda di Udine.

DURATA SET: 37’, 34’, 27’, 28’, 19’; tot. 2h e 25’.

NOTE: 5.111 spettatori, incasso di 75.102. Azimut Modena: 11 muri, 5 ace, 14 errori in battuta, 7 errori azione, 47% in attacco, 48% (30%) in ricezione. Diatec Trentino: 10 muri, 7 ace, 21 errori in battuta, 14 errori azione, 50% in attacco, 53% (28%) in ricezione. Mvp Kovacevic.