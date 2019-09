Delusione Ferrari in Russia. Sul circuito di Sochi, dopo la stellare pole position di Charles Leclerc e una prima parte di gara condotta i testa dalla rosse, con le concreta possibilità della seconda doppietta di fila, è arrivata una doccia fredda, anzi, ghiacciata. Quando Vettel, dopo il pit stop, era secondo alle spalle del compagno di squadra, la macchina ha tradito il pilota tedesco, che non ha potuto fare altro che accostare a bordo pista.



Un ritiro amaro, dopo una splendida gara, che aveva visto Seb, in terza posizione alla partenza, bruciare tutti e prendersi la testa della corsa con un gioco di squadra finalizzato a tagliar fuori Hamilton.



Non solo: sfruttando la Safety Car, Hamilton ha potuto cambiare gomme senza perdere la testa della corsa. Un secondo pit stop per montare gomme soft ha relegato Leclerc alle spalle di Bottas, in terza posizione. Lo scudiero di Hamilton ha tenuto Leclerc dietro, consentendo al pluricampione inglese di arrivare in tutta tranquillità al traguardo.

Lewis Hamilton vince dunque il Gran Premio di Russia, sedicesima tappa del Mondiale di Formula 1.



Dopo tre gare di dominio Ferrari il pilota britannico della Mercedes interrompe il filotto vincente della Rossa conquistando il successo a Sochi per la quarta volta in carriera. Doppietta per le frecce d’argento con Valtteri Bottas secondo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, beffato dall’ingresso dal regime di virtual safety car pochi giri dopo aver cambiato le gomme lasciando così la leadership alle due Mercedes.



Regime di VSC causato dal ritiro per la SF90 di Sebastian Vettel che durante il corso del 28° giro ha accusato un problema al motore della sua monoposto dopo aver dominato il GP con quattro secondi di vantaggio sulla concorrenza.



Quarta posizione per Max Verstappen che piazza la sua Red Bull davanti al compagno di squadra Alexander Albon partito dalla pit-lane. Sesta la McLaren di Carlos Sainz, a chiusura della top-10 Sergio Perez, Kevin Magnussen (con penalità di 5 secondi), Lando Norris e Nico Hulkenberg. Tra i piloti ritirati oltre a Vettel spuntano i nomi di Robert Kubica, George Russell, Daniel Ricciardo e Romain Grosjean.