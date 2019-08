Grave infortunio per Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario un intervento chirurgico che terrà Chiellini lontano dai campi per diversi mesi. Una tegola per la Juventus alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium contro il Napoli.

Maurizio Sarri non sarà in panchina all'Allianz Stadium, in Juventus-Napoli. Il 'mistero' alimentato in mattinata dal suo vice Martusciello "mi auguro che ci sia, deciderà il test oggi pomeriggio", si è risolto nel tardo pomeriggio con la comunicazione ufficiale della società bianconera. Niente panchina ancora, - hanno deciso i medici d'accordo con i tecnici - se il percorso di guarigione ha segnato un ulteriore miglioramento, l'esordio sarà dopo la sosta delle Nazionali. La sfida contro il Napoli è uno diventato il grande classico del campionato italiano, la partita in grado di indirizzare una stagione. Non a caso l'ultimo ko casalingo dei bianconeri (in serie A) porta proprio la firma di Koulibaly: era il 22 aprile 2018 e il colpo di testa del centrale ivoriano regalò lo 0-1 alla squadra allora in mano a Maurizio Sarri, restituendo suspense al finale di stagione. L'attesa è sempre fortissima. "Affrontiamo la squadra che si è più avvicinata alla Juve negli ultimi anni, allenata benissimo - conferma Giovanni Martusciello, vice del tecnico bianconero, già in panchina nell'esordio vittorioso di Parma -. Ci siamo allenati bene, siamo curiosi di vedere come risponderà la squadra alla prima in casa con una cornice di pubblico importante, in un match clou".

Probabili formazioni di Juventus-Napoli: Juventus (4-3-3): 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Panic, 14 Matuidi, 11 Douglas Costa, 21 Higuain, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 4 De Ligt, 10 Dybala, 13 Danilo, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 23 Emre Can, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi). All.: Martusciello. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ramsey, Pjaca, Perin. Napoli (4-2-3-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 20 Zielinski; 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 24 Insigne; 14 Mertens. (27 Karnezis, 2 Malcuit, 13 Luperto, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 19 Maksimovic, 21 Chiriches, 22 Lozano, 12 Elmas, 9 Verdi, 70 Gaetano, 34 Younes). All.: Ancelotti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Milik. Arbitro: Orsato di Schio Snai: 2,00; 3,25; 4,00.