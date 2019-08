Romelu Lukaku è sbarcato nella notte a Malpensa.

Ad accogliere l’attaccante belga, tra applausi e cori di benvenuto, un gruppo di tifosi nerazzurri in festa per la chiusura di una trattativa che ha tenuto con il fiato sospeso il popolo interista, ma che alla fine Marotta e Ausilio sono riusciti a portare a termine trovando l’accordo con il Manchester United.

Lukaku, che ha salutato i tifosi che lo hanno accolto in aeroporto, in giornata sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà all’Inter.

Il club pagherà 65 milioni più dieci di bonus.