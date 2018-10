L'opposizione netta dell'Uefa e della associazione dei club europei ha indotto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a rinviare per il momento ogni decisione in merito al progetto di un Mondiale per club annuale. Un torneo da disputare a inizio estate che avrebbe portato miliardi di euro di introiti ma che in Europa vedono come un diretto concorrente alla Champions League.

Il passo indietro è avvenuto a Kigali, in Ruanda, dove si è riunito oggi il Consiglio delle Federazione internazionale che avrebbe dovuto votare sulla questione e anche sulla proposta di una Nations League mondiale. Infantino però non demorde e ha istituito una task force con i presidenti delle varie confederazioni per approfondire la questione e cercare di trovare una soluzione che accontenti tutti.