I San Antonio Spurs di Marco Belinelli hanno vinto, in trasferta, questa notte, il derby in chiave azzurra contro i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari. La squadra texana si è imposta per 122-111 grazie ai 38 punti di Aldridge e ai 25 di DeRozan. Nel team californiano il miglior realizzatore è proprio il "Gallo", a quota 21, al pari del compagno Harrell. Undici invece i punti a referto per Belinelli.

Continuano a volare i Milwaukee Bucks, in testa nella Eastern Conference, vincitori in casa sui Brooklyn Nets per 129-115. A trascinare i "cervi" Antetokounmpo e Middleton (rispettivamente con 31 e 29 punti); a nulla sono valsi i 32 punti di Napier per gli ospiti. Sempre nella Eastern proseguono la loro corsa i Boston Celtics, che hanno espugnato il campo dei Memphis Grizzlies, per 103-112, recuperando uno svantaggio di ben 19 lunghezze.