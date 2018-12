Una vittoria sudata. Non scintillante, ma pesantissima. La Dolomiti Energia supera 68-60 la Grissin Bon Reggio Emilia nell’anticipo della decima giornata di campionato e la raggiunge a quota 6 punti in classifica, tornando a muovere la propria graduatoria ed allungando a 4 la striscia di vittorie consecutive alla BLM Group Arena, tornata in versione “fortino”. Super prestazione difensiva dei bianconeri, che in attacco hanno trovato punti da un fantastico Hogue da 21 + 9 rimbalzi: 11 a testa per Marble e Gomes, ma altrettanto importanti sono stati i recuperi di Mian (4) o gli assist di Craft (5).

La Dolomiti Energia tornerà a giocare alla BLM Group Arena martedì sera nel Round 10 di EuroCup contro il Valencia (biglietti disponibili online a questo link): il match successivo dei bianconeri in casa sarà il 30 alle 17.30 contro la Virtus Bologna.

La cronaca. La Dolomiti Energia dei primi 3’ è vicina alla perfezione: Gomes, Hogue e Pascolo trovano la via del canestro, e la difesa dei bianconeri sembra impenetrabile. Dopo il timeout di Cagnardi (9-0) la partita comincia per davvero, con Aguilar e Llompart a mettere in mostra il proprio talento in area e sul perimetro. Ne viene fuori un lento controbreak per gli ospiti (17-17), che sfruttando anche il buon impatto del nuovo arrivato Rivers trovano anche i punti del sorpasso in avvio di secondo quarto (20-22).

Sono Marble e Pascolo a confezionare la fiammata che riporta avanti i bianconeri: Dada improvvisamente è ovunque, nella metà campo difensiva ci pensa un clamoroso Mian (4 recuperi all’intervallo). Trento torna a +8 ma pecca di lucidità perdendo un paio di palloni che permettono a Cervi e al solito Aguilar di tenere a contatto la Reggiana (38-33 dopo i primi 20’).

Nel terzo quarto gli attacchi delle due squadre perdono di qualità e la partita diventa più “spigolosa”: l’Aquila sembra “artigliarla” con Hogue e Pascolo, invece Reggio Emilia torna a farsi sotto con una grande tripla di Mussini a chiudere i primi 30’ (48-44).

Nel quarto periodo è totale battaglia sportiva: Llompart apre le danze con un paio di canestroni, Cervi e Rivers gli danno una mano portando avanti Reggio Emilia 51-53. I bianconeri però dalle difficoltà escono con la testa alta e le mani calde: Hogue è trascinante, Gomes e Forray alzano i giri del motore in difesa. E sul 61-58 per i bianconeri è Devyn Marble a tirare fuori dal cilindro gli effetti speciali: la tripla della guardia USA vale il +6 che con il canestro seguente di Gomes permette ai 3.500 della BLM Group Arena di tornare ad assaporare il gusto della vittoria.

MAURIZIO BUSCAGLIA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: «Per noi era importante fare risultato, in un momento per noi difficile. Siamo stati bravi a non dare spazio ai nostri avversari nei momenti più complessi della gara: ci tengo a sottolineare la difesa degli ultimi cinque minuti in cui abbiamo concesso appena 5 punti. Siamo ancora in fondo alla classifica quindi dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare. Grazie al pubblico, anche stasera è stato numeroso, fantastico, e ci ha dato una grandissima mano».

Dolomiti Energia Trentino 68

Grissin Bon Reggio Emilia 60

(20-19, 38-33; 57-55)

Dolomiti Energia Trentino: Marble 11 (3/7, 1/4), Pascolo 10 (5/6, 0/1), Mian 5 (1/2, 1/3), Forray 4 (0/2, 0/2), Craft 2 (1/4, 0/2), Mezzanotte, Gomes 11 (2/4, 2/5), Doneda ne, Hogue 21 (8/15), Lechthaler ne, Jovanović 4 (2/4). Coach Buscaglia.

Grissin Bon Reggio Emilia: Mussini 6, Candi, Rivers 12, Aguilar 14, Gaspardo 2, Vigori ne, Cervi 16, Soviero, Ortner 2, Llompart 8, De Vico. Coach Cagnardi.

Arbitri: Begnis, Grigioni, Galasso.

NOTE: Tiri da due: TRE 22/44, REG 15/34. Tiri da tre: TRE 4/17, REG 8/27. Tiri liberi: TRE 12/20, REG 6/8. Rimbalzi: TRE 32 (Hogue 9), REG 42 (Aguilar 14). Assist: TRE 16 (Craft 5), REG 11 (3 giocatori con 2).Recuperi: TRE 12 (Mian 4), REG 2. Hogue mvp. Spettatori: 3.486. UN minuto di silenzio in ricordo del giornalista Megalizzi ucciso nell'attentato a Strasburgo martedì scorso.