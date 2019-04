Una triste notizia ha colpito oggi la pallamano italiana. Nella notte è scomparso improvvisamente il portiere dell’SSV Bozen Francesco Amendolagine: classe 1983 il portiere, famoso in tutto il panorama della pallamano nazionale, aveva di recente vinto la Coppa Italia con i colori del Bolzano.

Amendolagine era conosciuto ed apprezzato in Trentino: ha vestito la maglia della Pallamano Metallsider Mezzocorona dal 2012 al 2018. Come spiega il Presidente Mario Bazzanella: «Increduli esprimiamo profondo dolore per la improvvisa e prematura scomparsa di Francesco Amendolagine.

Dal 2012 fino al 2018 ha difeso la porta della squadra maggiore della Pallamano Mezzocorona con serietà e professionalità. Esprimiamo le più sincere condoglianze all’amata Giulia ed a tutti i suoi famigliari».

Condoglianze anche dall’Ssv Bozen: «La squadra e i dirigenti - si legge nella nota della società - si stringono alla famiglia e alla sua amatissima Giulia in questo momento di grande dolore».

Amendolagine aveva contribuito alla vittoria della Coppa Italia da parte del team altoatesino giunta nel febbraio scorso. In carriera aveva fatto parte, inoltre, dei roster di Conversano e Casarano, disputando anche le Coppe Europee.