«Primo hotel di lusso nello spazio» entro il 2021: lo ha annunciato la Orion Span, una società di Houston (Texas), che intende mettere a disposizione la sua Aurora Station (10 m per 4,2 m) per ospitare quattro viaggiatori e due membri di equipaggio per un soggiorno di 12 giorni a 320 km dalla terra. Costo della «vacanza» 9,5 milioni di dollari a testa, ossia circa 791,666 dollari a notte.



Depositi restituibili di 80 mila dollari si possono già fare online.



«Vogliamo portare la gente nello spazio perché è la frontiera finale della nostra civiltà», ha spiegato il fondatore della compagnia, Frank Bunger. La Orion Span punta a ridurre da 24 a tre i mesi di addestramento necessari per preparare i viaggiatori a visitare lo spazio, abbassando così i costi.



Ai clienti saranno fornite nozioni basilari su volo spaziale, meccanica orbitale e vita in ambienti pressurizzati. La società assicura che i viaggiatori «godranno l’euforia della gravità zero, ammireranno l’aurora a nord e a sud attraverso molte finestre, sorvoleranno le loro città, parteciperanno a esperimenti di ricerca come far crescere cibo in orbita (con la possibilità di portarlo a casa come souvenir), fare festa nell’esperienza di realtà virtuale dell’holodeck (una tecnologia fantascientifica presente nell’universo di Star Trek) e stare in contatto o in live stream con i loro cari a casa grazie ad un accesso internet wireless ad alta velocità».