Femore, S. Chiara al top

Per quanto riguarda il rispetto dei tempi e il numero di interventi per la frattura al collo del femore l'ospedale S. Chiara di Trento si aggiudica il primo posto tra le strutture italiane. Il dato emerge da un'indagine sugli ospedali più performanti per volume di interventi per fratture del collo del temore e tempestività dell'operazione dal portale www.doveecomemicuro.it, sito di public reporting delle strutture sanitarie italiane.

Solo poco più di un terzo degli ospedali italiani accreditati rispetta gli standard minimi per volume e per percentuale d'interventi eseguiti entro 48 ore dal ricovero per frattura del collo del femore, periodo ritenuto ottimale per garantire il buon esito dell'intervento e la sopravvivenza del paziente. Secondo lo studio migliora il dato sulla tempestività dell'operazione sugli over 65: le strutture che si attengono al timing sono passate dal 31% nel 2010 al 58% nel 2016. Per quanto riguarda la classifica regionali degli altri ospedali al 1° posto per volume di interventi per protesi d'anca c'è l'Ospedale Aziendale Bressanone; per protesi di ginocchio, l'Ospedale di San Candido; mentre per protesi di spalla, il Presidio Ospedaliero Santa Maria del Carmine di Rovereto

Solo il 37% delle strutture italiane accreditate rispetta entrambe le soglie minime fissate dalle autorità ministeriali per quanto riguarda gli interventi per frattura del collo del femore. «Per essere in linea, gli ospedali devono eseguire non meno di 75 operazioni l'anno di cui almeno il 60% entro 48 ore dal ricovero», spiega Elena Azzolini, medico specialista in Sanità Pubblica e membro del Comitato Scientifico di www.doveecomemicuro.it. Volumi annuali e tempestività, infatti, sono i parametri in grado di incidere maggiormente sugli esiti delle cure. «Gli ospedali che effettuano più operazioni per frattura del collo del femore, in base alle evidenze scientifiche, sono quelli che vantano risultati migliori in termini di sopravvivenza a lungo termine», conferma Francesco Traina, Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.