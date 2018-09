La duchessa di Sussex ai fornelli, con grembiule, presine, pentole padelle.

È questa l'immagine con cui Meghan Markle, moglie del principe Harry, ha voluto comunicare al mondo il suo supporto all'iniziativa Together, libro di ricette realizzato dalla Hubb Community Kitchen, al Centro culturale musulmano Al Manaar di Londra.

Il progetto è nato per promuovere la diversità ed è stato fondato dalle donne che, a partire dallo scorso anno, hanno iniziato a ritrovarsi nella cucina comunale del Manaar Centre di Londra, in seguito all'incendio che ha distrutto la Grenfell Tower.

Un modo per condividerei problemi della quotidianità parlando di qualcosa di famliare e distensivo come una ricetta.