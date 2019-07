Trovare un nome per M49. Un’idea che sta prendendo piede in tutta Italia se ieri anche Radio2 con la trasmissione “Non è un paese per giovani” ha rilanciato il concorso tra i suoi ascoltatori.



Dopo le vignette su Facebook e Twitter, adesso arriva anche questa sorta di concorso che sta contagiando tutta Italia. Tra i suggerimenti del nome da dare a M49, sono arrivati quelli di Libero, Alcatraz, Spartacus. La vicenda, al di là degli aspetti più seri, infatti sta portando alla luce anche tanta ironia e voglia di scherzare sia da parte dei trentini sia degli italiani.



Braccato e accerchiato, ora M49 si gode il suo momento di celebrità. E presto potrebbe anche avere un suo nome, come già era capitato a Bruno, poi però impallinato oltre frontiera. M49 spera di avere una sorte ben diversa rispetto all’altro orso scappato al di là del Brennero.