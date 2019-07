Dispositivo di sicurezza rafforzato in tutta l’area attorno al Vaticano, in vista dell’udienza di papa Francesco al presidente della Federazione russa Vladimir Putin, in programma alle 13.15.

Nelle vie di accesso a Piazza San Pietro, i consueti sbarramenti sono stati potenziati con una maggiore presenza di pattuglie di polizia, carabinieri, militari dell’esercito e anche della polizia municipale.



Piazza San Pietro, in attesa dell’arrivo di Putin e della delegazione russa (quello col Papa sarà il primo incontro poi ci sarà quello con il premier Giuseppe Conte), è stata letteralmente “blindata”: l’accesso di pellegrini e turisti alla piazza, infatti, è stato interdetto, lasciando liberi solo i percorsi laterali per l’ingresso nella Basilica vaticana.