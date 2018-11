«Lui può dire quello che vuole. Lui è un populista e tenta di andare avanti con il suo populismo. Invece dovrebbe, adesso, dopo questa sciagura, mettersi a Roma a decidere su delle leggi, delle regole portando nella barca anche la Cina e l’America. Se ha contatti con Bannon (ex stratega della Casa Bianca, ndr.) forse riesce. E portare l’Unione Europea a decidere per cambiare il nostro comportamento».



Queste il commento di Reinhold Messner ad Agorà Rai in merito alla dichiarazione di Salvini sull’ambientalismo da salotto.



«Meno energia fossile, meno macchine a benzina o diesel. È chiaro che la nostra economia deve andare avanti, però dobbiamo rinunciare, imparare a rinunciare a certe cose per salvare il nostro territorio da queste sciagure», ha aggiunto il Re degli Ottomila.