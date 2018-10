«Viviamo insieme al nostro Ministro Toninelli una intera giornata nel Tunnel, che per l'occasione verrà chiuso al traffico dandoci la possibilità di percorrerlo per l'intera lunghezza a piedi. Previsto ache la possibilità di affittare Tandem e biciclette. Stand e bancarelle con prodotti tipici tirolesi. Vivi anche tu una giornata nel Tunnel!». Questo l'annuncio su Facebook per un fantomatico evento organizzato per domenica prossima: dopo la gaffe del ministro Toninelli, sul web è scattata ovviamente l'ironia.

E così su Facebook è stato creato un evento dal titolo «Viviamo il tunnel del Brennero», con un chiaro riferimento a un'altra uscita del ministro, che nei giorni scorsi riguardo al Ponte Morandi aveva detto che «Non vogliamo solo rifare velocemente il Ponte Morandi, ma anche renderlo un luogo vivibile, un luogo di incontro in cui le persone si ritrovino, possano vivere, giocare, mangiare».