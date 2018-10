Il tunnel del Brennero? È già in funzione, uitilizzato da moltissime imprese per garantire il proprio export verso i ricchi paesi del Nord Europa. Non ve ne siete mai accorti? Eppure è così. O, per lo meno, ne è convinto uno che di cantieri e infrastrutture dovrebbe intendersene parecchio.



Stiamo parlando del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli.

Incontrando a Genova la commissaria Ue Violeta Bulc, Toninelli non ha mancato di affrontare anche il delicato problema del traffico merci attraverso il valico tra Italia e Austria. Facendo, però, un po’ di confusione.



Riferendosi evidentemente all’annunciato blocco dei Tir da parte del Tirolo, l’ineffabile ministro ha spiegato che la Commissione europea «potrà darci una mano a ristabilire le corrette regole per il trasporto delle merci».



Fin qui tutto bene. Poi, però, la perla nelle sue dichiarazioni riportate dall’Ansa: «Sapete quanti imprenditori italiani utilizzano con trasporto su gomma il tunnel del Brennero - ha aggiunto Toninelli - e purtroppo dobbiamo subire limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo che danneggiano fortemente la economia italiana».



Insomma, il nostro ministro delle Infrastrutture è convinto che il tunnel del Brennero sia già una realtà e sia da tempo operativo. Né sembra essere al corrente che il tunnel di base sarà, una volta completato, un tunnel ferroviario, e non destinato al «trasporto su gomma», come invece sembra ritenere.