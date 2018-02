Domani scuole chiuse a Roma in previsione dell’ondata di maltempo e dell’allerta neve. «È stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio», si legge in una nota del Campidoglio.

Chiusi anche i parchi, le ville storiche e i cimiteri «fino a cessata allerta».

Le due ordinanze, quella relativa alla chiusura delle scuole e dei parchi e cimiteri, sono state adottate in considerazione dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale che confermano i rischi di neve e forti gelate.