«Abbiamo già pronto e lo presenteremo presto appena al governo un referendum perchè è venuto il momento che noi italiani possiamo scegliere, votandolo, il presidente della Repubblica».

Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Domenica Live.

«I referendum saranno tre, anche contro i cambi di casacca in Parlamento e per impedire i ricorsi dopo una assoluzione in primo grado», ha aggiunto.