Hanno sollevato un’autentica bufera di polemiche le immagine postate sui social da due dipendenti di un supermercato Carrefour in Piemonte: dei selfie con un agnello morto e scuoiato.

Foto di pessimo gusto, che hanno provocato durissime reazioni, giunte in tempo reale sempre via social. Numerosi i post che hanno stigmatizzato il gesto dei dipendenti, criticati pesantemente per aver «giocato» con gli animali morti, tanto da indurre Carrefour Italia, che ha fatto rimuovere i post incriminati, a intervenire ufficialmente per spiegare «di aver immediatamente avviato un’indagine interna per chiarire quanto accaduto e poter prendere quindi i dovuti provvedimenti verso i responsabili. Carrefour Italia prende le distanze e condanna fermamente atti di tale gravità».