Nuovo, difficilissimo, intervento notturno, questa volta addirittura in parete, per l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Una coppia di rocciatori tedeschi, un uomo e una donna, ieri pomeriggio stavano percorrendo la via ferrata Strada degli Alpini (Dolomiti di Sesto), quando nella zona della Forcella Undici, si sono persi e sono finiti in una zona molto esposta ed impervia.

Nel tentativo di procedere l'uomo è precipitato per una cinquantina di metri ed è rimasto aggrappato ad un balconcino di roccia. L'allarme è scattato verso le 23 di notte. Il soccorso alpino di Sesto, coordinato da Joe Rainer, con l'ausilio dell'elisoccorso dell'Aiut Alpin, è riuscito a recuperare con il verricello i due alpinisti. "E' stato provvidenziale l'intervento dell'elicottero con i visori notturni, senza il quale non sappiamo come la storia sarebbe finita", commenta Rainer all'ANSA.