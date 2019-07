Un'altra giornata infruttuosa per le squadre di Forestali trentini alla ricerca dell'orso M49, in fuga da Casteller, e segnalato nella zona fra Bosentino e Susà di Pergine, sul versante Est della Marzola. Oggi uno scarno comunicato stampa della giunta provinciale recita: «Prosegue l’attività delle squadre del Corpo forestale provinciale che sta monitorando l’area in cui è stata documentata la presenza dell’orso dopo la sua fuga dal recinto speciale del Casteller. Fino a questo momento non sono intervenuti elementi di novità>.

Ma siccome per tutto il giorno si sono susseguite prese di posizione di sigle animaliste che adombrano l'idea di un «complotto» arrivando a dire persino che l'orso non è mai stato catturato, mai portato nel rtecinto e quindi non è mai fuggito, ma sarebbe già morto, oggi il Servizio foreste e fauna della Provincia rende disponibile un nuovo video che testimonia il momento del rilascio di M49 nel recinto del Casteller.

IL VIDEO DEL RILASCIO