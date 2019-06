Fine settimana da bollino nero per il traffico sull’autostrada del Brennero.

Secondo le previsioni di A22, infatti, già dalla giornata di giovedì 20 giugno, in direzione sud, è previsto traffico intenso (bollino rosso) o sostenuto (giallo) per tutta la giornata, dalle 6 alle 18.

Una situazione che, secondo le previsioni, si ripeterà venerdì, però nella corsia opposta, in direzione Brennero, sempre dalle 6 alle 18.

La giornata da bollino nero, invece, sarà sabato 22 giugno, quando sull’autostrada è prevista una situazione critica, in particolare dalle 6 alle 18 in direzione del Brennero, corsia nord. Il traffico sarà sostenuto anche in corsia sud, ma in mattinata, dalle 6 alle 12.

Bollino nero anche domenica 23 giugno, con una situazione potenzialmente critica in direzione nord, dalle 6 alle 12, e bollino rosso, quindi traffico intenso, dalle 12 alle 18. Anche in direzione Modena è previsto traffico da bollino giallo (intenso) dalle 12 alle 18.