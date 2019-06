Grande paura per un ragazzo che questa mattina, verso le 5, è sbandato ribaltandosi con l'auto che guidava, all'imbocco ovest (in direzione Valsugana) della galleria di Martignan.



Il giovane, 20 anni, secondo una prima ricostruzione, avrebbe sbandato proprio appena prima del tunnel, compendo lo spartitraffico che sarebeb diventato una sorta di trampolino sul quale l'auto è "volata" finendo adagiata su un fianco.

Le condizioni del ventenne, che era da solo in auto, non sarebbero particolarmente gravi, ma in ogni caso le conseguenze riportate sono da codice rosso e da ricovero all'ospedale Santa Chiara di Trento dove il ragazzo è stato trasportato da un'ambulanza del 118.