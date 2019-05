Per la Cassazione, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione della cannabis», come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Lo ha hanno deciso le sezioni unite penali della suprema corte che così danno uno stop alla vendita della ‘cannabis light’.

Recentemente i "Cannabis Store" sono stati al centro, anche in Trentino, di una contrapposizione con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ne vorrebbe la chiusura. Si tratta di un settore in grande espansione, che adesso dovrà fare i conti con questo improvviso stop.