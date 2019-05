Tragedia nella notte in una casa di Trento: poco prima di mezzanotte è andato a fuoco un appartamento di una palazzina in via Filzi, è morta una donna di 91 anni.

L'anziana abitava all'ultimo piano e al momento non sono note le cause del rogo. Il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore a estinguere l'incendio.