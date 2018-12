Il video con la canzoncina antirazzista «Altalena», con conseguenti polemiche, continua a tenere banco, soprattutto dopo le accuse dell’assessore leghista Bisesti, che ha bollato come una «strumentalizzazione» l’iniziativa della scuola dell’Istituto comprensivo Trento 6.

Non è stata contattata dall’assessore Bisesti - «risponderò alle verifiche se ci saranno» - ma la dirigente Paola Pasqualin parla di «polemiche sterili» e «strumentalizzazione alla rovescia». «Sono felicissima del successo avuto dalla canzone, perché manda un messaggio di pace, lo stesso che arriva da altre infinite scuole sul territorio nazionale. Questo - evidenzia - è un progetto educativo, che non ha fini politici, approvato dagli organi collegiali e proposto dai plessi. Ricordo poi che non riguarda solo la Vela, ma anche le Bellesini e alcune classi delle Schmid e non prevede solo quella canzone, ma percorsi diversi, sui diritti dell’infanzia».



Per questo la dirigente non nasconde l’amarezza per le polemiche. «Era una bella occasione per trovarsi insieme su un obiettivo alto, di grande valore. Non è una canzone che parla contro, ma parla per i diritti: mi sembra evidente che non sia una canzone contro qualcuno. Penso che la strumentalizzazione stia da qualche altra parte, non nella scuola. I bambini hanno lavorato su un progetto educativo e noi non facciamo politica. In questo momento ci sentiamo sotto pressione per qualcosa che non appartiene alla scuola».



La consigliera Rossato dice di essere stata attaccata e insultata. «Mi dispiace, ma noi viviamo lo stesso: qualcuno ci attacca e non capiamo perché. Chi insulta va contro quegli ideali che cerchiamo di veicolare ogni giorno. Solidarietà alla consigliera - dice - ma mi aspetto altrettanta solidarietà per gli attacchi ricevuti dalla scuola, che è un’istituzione», conclude.