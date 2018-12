Il Dipartimento della conoscenza ha avviato approfondimenti sul caso della canzone «Altalena», intonata dagli alunni delle elementari in un video realizzato dall’Istituto comprensivo Trento 6. Il titolo - come del resto il testo - si ispira alle dichiarazioni della consigliera provinciale Katia Rossato (Lega) che, dopo la sua elezione, in un’intervista aveva lamentato l’occupazione del parco della Vela da parte delle famiglie di profughi con i loro bambini.



«Quando ho iniziato a fare politica, sapevo che avrei avuto contro molti a causa delle mie idee - ha scritto sui social l’esponente del Carroccio -. Quello che non sapevo era il punto fino al quale i miei avversari si sarebbero spinti pur di colpirmi. Colpite me, ho le spalle grandi a sufficienza per sopportare le frecciatine di chi, forse per invidia personale, vede in me una minaccia tale da essere equiparata a epoche ben diverse. Ritengo sinceramente che non siano da coinvolgere in discorsi politici i bambini, che nella loro innocenza devono essere lasciati liberi di giocare liberamente e di imparare da insegnanti che svolgano nel pieno delle loro competenze la funzione di educatori imparziali».



Sulla vicenda interviene ora l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, che ha disposto la raccolta della documentazione per far luce su come l’iniziativa sia stata promossa dagli insegnanti, in accordo con la dirigente Paola Pasqualin. «Le famiglie hanno firmato una liberatoria per la partecipazione dei ragazzini nel video musicale, ma non conoscevano l’oggetto specifico della canzone - spiega l’assessore -. Quale genitore non avrebbe acconsentito alla partecipazione del figlio a un’iniziativa dedicata ai diritti dei bambini? Il progetto è stato però usato da un’intera scuola per contestare le dichiarazioni di una madre coinvolgendo direttamente suo figlio. Un episodio estremamente grave».



Bisesti è convinto che la vicenda vada approfondita: «Non è accettabile che una scuola strumentalizzi i bambini. La politica deve rimanere fuori dalle aule scolastiche, mentre in questo caso gli insegnanti sono partiti proprio dalle frasi di una madre che fa politica per contestarla coinvolgendo anche il figlio». E aggiunge: «Ci sono persone che si vantano di essere buoniste, ma non si sono poste il problema di eventuali riflessi su bambino della consigliera. I piccoli sono stati usati per contestare un politico e questo è grave».

