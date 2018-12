Allarme incendio nella notte di Natale a Vigo Meano, dove all'interno di un appartamento le fiamme si sono sviluppate, pare, proprio dall'albero addobbato.

I vigili del fuoco sono stati allertati verso le 2 del mattino, dopo che le due persone all'interno dell'appartamento, madre e figlio, avevano chiamato il 112: in paese sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del sobborgo ed i permanenti saliti da Trento, che hanno messi in sicurezza i locali, danneggiati fortunatamente in maniera non grave.

A Meano al lavoro anche i sanitari, che hanno trasferito le due persone in ospedale, dove sono state sottoposte ad accertamenti a seguito dell'intossicazione subita. Al Santa Chiara anche la famiglia dei vicini, in via precauzionale: un Natale iniziato purtroppo al pronto soccorso per madre, padre e tre figli piccoli.