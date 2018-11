Sono stati salvati dal freddo dell’inverno in arrivo grazie all’equipaggio del elicotteri nucleo dei vigili del fuoco permanenti, che li ha trasportati a valle dopo due settimane di isolamento in quota.

Tre cavalli di razza norica, di proprietà dell’allevatore fiemmese Virginio Gabrielli, erano rimasti bloccati a malga Toazzo, in val Cavelonte, nel gruppo del Lagorai, tra i sentieri che salgono a cima Litegosa, a causa delle conseguenze dell’ondata di maltempo degli ultimi giorni di ottobre e non c’è stato modo di trovare altri modi per portarli a valle, se non in volo.

«Per due giorni non abbiamo avuto modo di capire quello che poteva essere successo - spiega l’allevatore - dato che pioggia e vento avevano danneggiato la strada che sale alla malga. Il terzo giorno un amico ha provato a salire ma non è riusciuto a raggiungerla, nemmeno a piedi. Solo qualche giorno dopo i forestali grazie ad un sorvolo in elicottero mi hanno potuto rassicurare. Avremmo dovuto portarli a valle all’inizio di novembre al massimo, ma il maltempo ha stravolto i consueti piani. I cavalli non avevano problemi né per mangiare né per bere, ma ora con il freddo dovevano essere portati a valle».

Così non c’è stata altra scelta se non intervenire in elicottero: l’equipaggio ha portato in quota un veterinario che ha sedato i tre esemplari che sono stati poi imbragati e trasferiti nel fondovalle. «Stanno bene, non possiamo che ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato», ha chiosato con gratitudine Gabrielli.