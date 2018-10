Domenica di pioggia intensa in tutto il Trentino. E non è ancora finita, visto che per domani pomeriggio è previsto il momento peggiore, con un forte aumento di intensità a partire dal pomeriggio.

Oggi i Vigili del fuoco, volontari e permanenti, hanno compiuto più di 200 interventi su tutto il territorio provinciale. Dopo una mattinata relativamente tranquilla, le situazioni più difficili si sono registrate in Valsugana, con il Brenta esondato nella zona di Levico e tanti allagamenti tra Caldonazzo e Barco, senza dimenticare la valle dei Mocheni con un ponte crollato nei pressi di Fierozzo.

In tarda mattinata grossi problemi anche nel Basso Trentino, con l'esondazione del Sarca. Ma disagi, smottamenti e allagamenti si sono registrati su tutto il territorio, con tante strade di montagna chiuse, a partire dal Manghen.

Per quanto riguarda la scuola, domani lezioni regolari in tutta la provincia: nelle zone limitrofe, a partire dal bellunese, si è deciso già sabato di lasciare tutti gli studenti a casa, mentre la Protezione Civile del Trentino ha confermato poco fa che le lezioni si svolgeranno normalmente, al netto di qualche inevitabile disagio o ritardo.

LA SITUAZIONE

Meteo. Al momento si parla di valori medi importanti, superiori ai 120 millimetri con punte in alcune località sopra i 300. Nelle prossime ore è atteso un calo che sarà temporaneo perché nella giornata di domani il fenomeno assumerà maggiore intensità, fino a sera, con probabili temporali localizzati. Domani inoltre interverrà il vento in quota, con valori prossimi ai 90 chilometri all’ora a 1500 metri di altitudine.

Fiumi. Grande attenzione sui principali corsi d’acqua a partire dal Fiume Adige per il quale i modelli prevedono due onde di piena rispettivamente stasera e nella notte tra lunedì e martedì. Al contenimento del flusso (le portate aumentano anche per effetto delle precipitazioni cadute in Alto Adige) intervengono misure sugli affluenti (si lavora sia sulla diga di Santa Giustina per il Noce sia a Stramentizzo per l’Avisio) con la possibilità di aprire la Galleria Adige Garda qualora il livello in città superasse i 5 metri. Osservato speciale è il Fiume Brenta dove sono già all’opera tecnici della Provincia e Vigili del fuoco volontari, mentre la situazione del fiume Sarca, pur con portate rilevanti, non desta preoccupazione al momento.

Viabilità

TRATTE STRADALI CHIUSE AL TRANSITO

SS 350 di Folgaria e di Val D’Astico dal km 20,000 loc. Carbonare di Folgaria al km 21,500 loc. Nosellari per smottamenti e da loc. Buse al km 24,000 al km 27,500 confine con provincia di Vicenza, per franamenti. La strada statale è chiusa anche dal Veneto.

SS 46 del Pasubio, chiusa oltre il passo delle Fugazze in provincia di Vicenza (indicazione di chiusura a Rovereto).

SP 34 del Lisano e Sesena per caduta massi tra bivio per Val D’Algone e loc. Rio Bianco di Stenico. Alternative SS 237 del Caffaro e SS 421 dei laghi di Molveno e Tenno.

SP 90 Destra Adige V tronco a nord dell’abitato di Roverè della Luna per caduta sassi lungo la SP 14 in provincia di Bolzano.

SP 31 del Passo Manghen, dal km 8,200 loc. Bivio per Musiera nel comune di Telve, fino al km 39,000 loc. Piazzol lato Val di Fiemme, per diversi smottamenti e riversamenti d’acqua in carreggiata.

SP 79 del Passo del Broccon al km 22,500 lato Vanoi, nel comune di Canal San Bovo, per schianto di alberi.

SP 56 di Caoria, tratto finale verso Refavaie, dal km 9,400 al km 10,600, nel comune di Canal San Bovo per esondazione torrente.

SP 221 della Val Noana al km 1,200, nel comune di Imer, per pericolo caduta sassi.

SP 138 del Passo della Borcola al km 4,500, a monte di loc. Incapo, nel comune di Terragnolo, per smottamento.

SP 133 di Monterovere dal km 2,000 dopo Caldonazzo al bivio verso “Menador” al km 11,200 circa, innesto con SS 349 della Val D’Assa-Pedemontana Costo, per diversi smottamenti.

SP 250 di Valfloriana al chilometri 5,850 località Fior di Bosco per smottamento.

TRATTE STRADALI PERCORRIBILI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A SENSO UNICO ALTERNATO.

SS 42 del Passo del Tonale e della Mendola, al km 151,000 circa (a due chilometri dal passo circa), per grossa radice scalzata sopra un muro di sostegno.

SS 50 del Passo Rolle al km 106, loc. Lago di Forte Buso per riversamento acqua sulla carreggiata.

SS 620 passo di Lavazè, all’intersezione con la Sp 126 della Taoletta per cedimento rampa.

SP 48 del Monte Velo al km 7,700, a metà percorso tra Bolognano e Passo Santa Barbara, per smottamento blocco roccioso a lato carreggiata.

SP 67 del Lovernatico al km 8,700, a monte dell’abitato di Campodenno in direzione Cunevo, per smottamento.

Piste ciclabili. La maggior parte delle piste ciclabili insiste lungo gli argini dei corsi d’acqua, con tratti che ricadono in zone galenali. Pertanto per ragioni di sicurezza ne è vietato il transito.

Eventi richiesti alla centrale Vigili del fuoco. Sono stati 250 gli interventi gestiti finora (dalle 12 alle 17). Le zone maggiormente colpite risultano quelle dell’altipiano di Folgaria-Lavarone (straripamento torrenti), Levico-Caldonazzo (allagamenti), Valle dell’Adige (in particolare allagamenti nel capoluogo).

Trasporti pubblici. In sala operativa erano presenti anche i responsabili dei servizi di trasporto pubblico della Provincia. Da loro il consigli di utilizzare, se possibile, i mezzi pubblici in orari scaglionati. In altre parole, chi può prenda l’autobus e il treno in momenti diversi dalle ore di punta.

Comuni. Come prevede l’allerta rossa, ciascun Comune è stato informato: scattano pertanto i piani di protezione civile comunali. Si comunica alla popolazione la necessità di:

- ridurre il più possibile gli spostamenti e, nel caso risultino inevitabili, porre massima attenzione nei luoghi percorsi, evitando l’avvicinamento ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi) nonché alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti;

- verificare la situazione della propria abitazione in merito al rischio idraulico e idrogeologico, evitando di sostare nei piani interrati e piani terra;

- comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza.

Ecco una panoramica video della situazione in Trentino.

SANTA GIULIANA - LEVICO PESCI PER STRADA

VALLE DEI MOCHENI, PONTE CROLLATO

VAL DEI MOCHENI, ALLAGAMENTI

TORRENTE CENTA IN PIENA

IL FERSINA A TRENTO IN VIALE ROVERETO

IL FERSINA A CANEZZA

TORRENTE LENO

SMOTTAMENTI A TERRAGNOLO

SARCA IN PIENA

L'ADIGE A TRENTO

PONTE A PREORE

IL COMUNICATO DELLA PROVINCIA

Dall’inizio della perturbazione sono cadute, come preannunciato, importanti quantità di pioggia, con livelli che vanno dai 70-90 millimetri nella valle dell’Adige ai 200 nel basso Primiero e ai 255 nella zona di Tremalzo. Le nevicate si sono attestate sopra i 2300 metri, una spolverata è arrivata anche al passo del Tonale. Si sono ingrossati praticamente tutti i corsi d’acqua del Trentino e in diverse zone la quantità di acqua ha fatto superare le prime soglie cosiddette “di allarme”.

Si sono verificati anche alcuni limitati smottamenti e cadute di alberi. Questi fenomeni sono costantemente e attentamente monitorati dal personale provinciale.

Per quanto riguarda la rete viaria

è stata chiusa la SP 34 del Lisano e Sesena, per caduta massi tra bivio per Val D’Agone e località Rio Bianco di Stenico. Sono alternative la SS 237 del Caffaro e SS 421 dei laghi di Molveno e Tenno.

E’ stata chiusa anche la SP 79 del Passo del Broccon al km 22,500 lato Vanoi, per schianto di alberi.

E’ stata chiusa inoltre la SP 31 del Passo Manghen al km 15,250 per esondazione del rio Ziolera, sul lato Valsugana.

E’ stata chiusa la SP 90 Destra Adige a nord dell’abitato di Roverè della Luna per caduta sassi lungo la SP 14 in provincia di Bolzano.

Un restringimento con transito a senso unico alternato si segnala sulla SS 42 del Passo del Tonale e della Mendola, al km 151,000 circa (a due chilometri dal passo circa), per una grossa radice scalzata sopra un muro di sostegno. Un restringimento con transito a senso unico alternato anche sulla SS 50 del Passo Rolle al km 106 (località Lago di Forte Buso) per riversamento acqua sulla carreggiata.

Restringimento con transito a senso unico alternato inoltre sulla SP 48 del Monte Velo al km 7,700 per smottamento di un blocco roccioso a lato carreggiata, a metà percorso tra Bolognano e Passo Santa Barbara.

Dopo l’attenuazione delle precipitazioni di oggi si prevede un’intensificazione, soprattutto ma non esclusivamente dalla zona est del Trentino, dalla mattinata di domani fino a tutto il pomeriggio, ancora con quantitativi di acqua importanti. Lo zero termico dovrebbe abbassarsi dai 2800 ai 1800 metri. Come detto la situazione è seguita da tutte le componenti della Protezione Civile del Trentino che sono già attivate e pronte a fronteggiare eventuali emergenze. Nel corso della giornata la Sala Operativa deciderà quali eventuali interventi preventivi dovranno essere adottati per scongiurare possibili situazioni di pericolo.