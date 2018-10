Un uomo che abita in un podere isolato a Istia d'Ombrone, in provincia di Grosseto, è stato aggredito stasera dai propri cani ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per salvarlo.

L'uomo, da quello che si è appreso, era nella sua casa con gli animali, due cani di razza Amstaff (American Staffordshire Terrier), quando è stato assalito. Ha provato a difendersi ma ha subito notevoli ferite ed avrebbe perso molto sangue.

Sul posto è intervenuto anche personale del 118. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto dove si trova in gravi condizioni.