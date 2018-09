Incidente questa mattina intorno alle 8.30 in autostrada, a Rovereto nord in direzione Modena. Coinvolti in un tamponamento a catena alcuni mezzi pesanti: forti le ripercussioni sul traffico, con lunghe colonne che si sono formate in direzione sud a partire dal casello di Trento.

Due incidenti sull'autostrada A22 del Brennero hanno provocato alcuni feriti e code nel tratto tra Rovereto e Trento e tra Trento e San Michele all'Adige, nella carreggiata sud.

Il primo è stato un tamponamento tra mezzi pesanti intorno alle 8.30, all'altezza di Aldeno, in cui sono rimasti feriti in modo non grave una giovane di 20 anni e uno di 28 anni. Il secondo ha coinvolto un'auto e un tir e un uomo di 45 anni è rimasto ferito in modo serio.