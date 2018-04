È stata approvata ieri dal consiglio provinciale la mozione di Donata Borgonovo Re che punta a difendere la montagna da manifestazioni come il concerto di Bob Sincler sul Monte Spinale, che a Pasqua ha trasformato la montagna in una discoteca con migliaia di persone in quota e ballare e bere, suscitando grandi polemiche. La consigliera del Pd ha parlato anche del nuovo video dei Bastard Sons of Dioniso: la band l'ha girato a cima Tosa, raggiungendola in elicottero. «Ma il Parco non sapeva di quel volo. E se adesso questa pratica si ripetesse?»

La mozione di Borgonovo Re impegna la giunta ad «aprire un approfondito e documentato confronto con le amministrazioni locali, gli enti parco, la Fondazione Dolomiti Unesco, l'Università di Trento e le associazioni ambientaliste e di tutela della montagna, per definire chiare ed il più possibile condivise linee guida per l'individuazione delle attività umane incompatibili con le peculiarità dei territori montani, ad effettuare con rigore i controlli previsti dalla legislazione, da accompagnare con una capillare azione informativa e una tempestiva consulenza alle amministrazioni locali, spesso prive delle competenze necessarie per intervenire efficacemente, a monitorare le situazioni di conflittualità legate ad utilizzi di dubbia sostenibilità delle aree alpine, con particolare attenzione alle zone soggette a tutela ambientale e ai territori dolomitici inseriti nei beni Unesco».

La consigliera, presentando la mozione, ha citato come casi in cui emerge l'«assenza del senso del limite» le manifestazioni musicali sullo Spinale e sul ghiacciaio Presena, i raduni di quad all'ombra delle Pale di San Martino e nella discussione anche il video dei Bastard.