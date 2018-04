Si sono radunati in migliaia (gli organizzatori parlano di 3.800 persone) ieri pomeriggio sul monte Spinale, sopra Madonna di Campiglio, per non perdersi la performance di uno dei dj più noti al mondo, Bob Sinclar.

Nel pomeriggio di Pasqua le montagne della Rendena si sono trasformate in una vera e propria discoteca.

Il live set era stato inizialmente previsto per sabato 31 marzo ma era stato poi rinviato di 24 ore a causa del meteo.

Il dj parigino, 49 anni, non ha deluso i propri fan, riproponendo alcuni dei numerosi successi che lo hanno consacrato tra i maggiori interpreti della dance mondiale da oltre un decennio a questa parte.

Non sono mancate le voci contrarie, soprattutto da parte di chi in quota non vorrebbe si autorizzassero eventi di massa come, ad esempio, concerti dal forte impatto acustico.