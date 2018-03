Approvato dalla Giunta Provinciale il bilancio di Previsione 2018, Programma di attività e relazione illustrativa nonché Bilancio Pluriennale 2018-2020 dell’Azienda sanitaria già approvato dal Consiglio di direzione dell’Azienda stessa.



La novità più consistente in un bilancio che nel 2018 è di 1.326.949 euro riguarda il personale che entro fine anno aumenterà di 227 unità, in particolare 60 medici e 166 professionisti non medici. Un massiccio rinforzo è previsto sul percorso nascita (39 posti) e sull’adeguamento del punto nascita di Cavalese (15 posti) nonché alla ginecologia in generale (15 posti), oltre che all’adeguamento dell’organico dell’area riabilitativa (22) e alla riorganizzazione dell’area pediatrica (17).

Sul fronte del personale gli aumenti maggiori (24 unità) servono per garantire il rispetto dei turni di lavoro e delle 11 ore di riposo previste dall’entrata in vigore della normativa europea.



Fanno poi ben sperare anche i 10 posti per l’adeguamento dell’organico di anestesisti per Trento e Rovereto che in parte dovrebbero garantire nei due punti nascita il parto con analgesia.



Le risorse per garantire le nuove assunzioni, alcune delle quali già effettuate, sono state inserite nel bilancio che per il 2018, per la voce personale, registra un aumento di poco meno di 20 milioni di euro. Di contro si registra una lieve diminuzione, di un milione di euro, della voce servizi sanitari e rimborsi.



Il programma di attività 2018 è poi integrato dalla previsione riguardante l’istituzione di una servizio sovraziendale di Neuroradiologia con Bolzano. A giorni sarà resa nota la nomina del primario effettuata dall’Azienda sanitaria altoatesina. In programma l’assunzione 12 figure professionali da inserire nel futuro nuovo reparto.