Una gradita sorpresa per i lettori dell'Adige e per gli appassionati del Festival dell'economia (la rassegna che tornerà a Trento la settimana prossima, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno).

Domani, infatti, con il nostro giornale verrà consegnato in regalo la consueta guida al Festival, con il programma e le interviste ad alcuni dei principali protagonisti che verranno a Trento nei prossimi giorni. L'evento arancione ritorna con il consueto carico di idee - come accade da 14 anni consecutivi - ma quest'anno la manifestazione si annuncia ancora più importante del solito, anche perché arriverà dopo giorni dopo le elezioni europee. Il titolo scelto per l'edizione che inizierà giovedì è tra l'altro legato alla campagna elettorale: «Globalizzazione, nazionalizzazione e rappresentanza».

La guida che i lettori troveranno domani in edicola al prezzo consueto dell'Adige contiene diverse interviste, realizzate nei giorni precedenti al Festival in modo da anticipare i temi che verranno affrontati nella rassegna arancione. Carlo Cottarelli, ad esempio, ha commentato la politica economica e fiscale del governo nazionale, mentre il professor Alesina ha parlato di immigrazione e austerità, due macro settori nei quali ormai comandano le fake news lanciate in rete.

Con Stefano Zanero, uno dei massimi esperti di sicurezza informatica, abbiamo invece affrontato il tema degli attacchi che arrivano dalla rete: meglio usare i generatori di password casuali per le proprie transazioni, ad esempio. Ma questi sono solo alcuni dei nomi che sono andati a rendere ancora più preziosa la guida arancione realizzata dalla redazione dell'Adige.