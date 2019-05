Si conclude domenica al Palasport di Rovereto il tour di Loredana Bertè.



L’appuntamento è alle ore 21. In questo fine settimana più di 70 persone daranno vita ad un vero e proprio cantiere per l’ultima data del Tour Teatrale LiBertè: due squadre da 16 facchini che si alterneranno a turni per l’allestimento (copertura parterre, posizionamento palco e posizionamento sedie numerate nel parterre, allestimento strutture scenografiche e ring sul palcoscenico, installazione service audio e luci, allestimento camerini e area catering) ai quali si devono sommare 20 persone fra staff e tecnici specializzati e 20 addetti alla sicurezza.



Per il concerto sono disponibili ancora dei biglietti.



Loredana Bertè così si è espressa sul concerto: «Il palco è il mio habitat naturale» e in effetti lei è un vero e proprio animale da palcoscenico. Un concerto all’insegna della «LiBertè», dove si potranno ascoltare i vecchi ed i nuovi brani di un artista che ha scritto pagine importanti della musica italiana. Il Palasport di Rovereto è stato battezzato per l’occasione «gran teatro palasport» e questo perché per una sera si trasformerà nel teatro più capiente di tutta la Provincia, dando il via, con il gran concerto della Bertè, ad un nuovo percorso ed ad una nuova vita per la struttura di Via Piomarta a Rovereto: difatti sono già in corso contatti e verifiche per garantire una continuità finalizzata a far diventare la città di Rovereto una delle tappe fisse dei tour teatrali delle prossime stagioni della “musica d’autore”. Il concerto di Loredana Bertè, con cui chiude il tour, è atteso anche perché si tratta di una prima volta in regione da parte sua.



Per i biglietti vendita online primiallaprima fino alle ore 17 di domani. Per info: 3287319367.