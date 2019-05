"In questo presente fatto di precarietà e incertezza, immaginarsi un futuro migliore è già di per sé un atto rivoluzionario. E a noi son sempre piaciute le rivoluzioni. Al di sopra dell'odio, al di la di certe leggi, oltre il convenzionale... in equilibrio instabile". E' questa la dichiarazione d'intenti dei Punkreas una delle più note band del punk italiano per lanciare il loro ultimo album "Inequilibrio Instabile" per la Garrincha Dischi. Un disco che la band lombarda presenterà anche in Trentino il 7 giugno a Nomi, alle 21, nell'ambito della Festa dell'Unità.

Uscito a tre anni di distanza dal fortunatissimo "Il lato ruvido", uno dei must del gruppo, "Inequilibrio Instabile" è il loro dodicesimo album in studio ed è stato pubblicato in differenti formati: quello standard, in cd e in vinile ma anche in un box deluxe contenente 3 Ep con ben 4 bonus tracks intitolato "Inequilibrio Instabile Inevitabile". Per i Punkreas, leggasi Cippa, Paletta, Noise, Gagno e Endriù, si tratta del lavoro più autobiografico: un album maturo, divertente e irriverente che ben racconta l'ottimo stato di salute della band. Fra le curiosità del box anche una versione alternativa di "U-Soli" impreziosita dal featuring di Olly Riva, voce degli Shandon, quella inedita in chiave cumbia del classico punkreas "Chiapas" firmato con gli España Circo Este e la cover di "Mi sono rotto il c?o" de Lo Stato Sociale, cantata in duetto con Lodo il vocalist della formazione bolognese.

I Punkreas, in circolazione dal 1989, sono arrivati ad essere una delle punk band più amate del punk tricolore, dopo molti anni di gavetta e va sottolineato anche come la line up abbia subito un solo cambio in 15 anni di presenza sui palchi, a conferma della loro solidità granitica. Da sempre i Punkreas cercano sonorità grezze e furenti che rivelano peraltro una tecnica eccellente ed una creatività - soprattutto nei testi - fuori dal comune fin dal loro primo album "Isterico" uscito nel 1990 e trascinato da un brano come "Il vicino" diventato presto anthem dello ska-core italiano. Due anni dopo i Punkras lanciano "United rumours of Punkreas" diventato uno dei pilastri della loro produzione discografica insieme a "Paranoia e potere" che contiene pezzi come "Aca toro", "La canzone del bosco" e "Tutti in pista" che sono a tutt'oggi momenti imprescindibili del loro live. Nella loro discografia del terzo millennio anche "Pelle", "Falso" e "Quello che sei".