Secondo appuntamento del 2019 con il nostro magazine l'Adige 7. Domenica, gratuitamente insieme al giornale, troverete in edicola ad aspettarvi le nostre ventiquattro pagine dedicate alle belle notizie, al benessere, ai personaggi.

In copertina, un fenomeno magari poco conosciuto, ma importante da ogni punto di vista: è l'agricoltura sociale che coinvolge decine di aziende agricole, cooperative sociali e associazioni in tutto il territorio trentino. Il punto di partenza è dato da una banale ma importante considerazione: la campagna è democratica e chiunque voglia rimboccarsi le maniche e dare una mano è ben accetto. Ecco quindi che le coop mettono in contatto le persone meno fortunate, che siano immigrati o disabili, uomini o donne, giovani o anziani, con le realtà agricole: queste persone vanno a lavorare nei campi, con benefici per tutti.

Per restare all'aria aperta, vi porteremo poi alla scoperta del castello che domina Mezzocorona, ovvero San Gottardo, un antico maniero scavato nella roccia. La nostra doppia pagina fotografica, poi, vi porterà nei musei più importanti d'Italia, mentre per quanto riguarda gli eventi spazio a Expo Riva Schuh e a Oltre lo sci, un interessante cartellone di proposte per chi ama stare all'aria aperta ma non con gli scarponi ai piedi.

Continua il nostro viaggio nei luoghi distrutti dal maltempo di fine ottobre: vi porteremo a Levico, per capire a che punto siamo con la ricostruzione. Spazio, come sempre, anche ai personaggi: questa volta saranno due nel mondo dello sport, ovvero Riccardo Todeschi, autore di 5.000 chilometri in bici in giro per il mondo, e Daniela Cavelli, la psicologa che aiuta i campioni, e uno del mondo culturale, ovvero il regista Alessandro Bencivenga, autore del film medievale girato a Pergine e nelle sale tra qualche settimana. Il menù, insomma, è ricco: vi aspettiamo domenica in edicola.