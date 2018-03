Il Gar (Gruppo aeromodellisti di Rovereto) si occupa di modellismo dinamico aereo in tutte le sue espressioni e recentemente anche quello dei droni.

L'aeromodellismo, oltre agli aspetti ludici, racchiude una grande varietà di discipline. Va sottolineato che ormai, dati gli altissimi livelli tecnologici raggiunti nel settore, non si parla più di aeroplanini ma in alcuni casi di vere e proprie riproduzioni di aerei veri semplicemente in scala più piccola.

È innegabile inoltre la notevole valenza didattica di questa disciplina, che prevede anche una attività laboratoriale pratico-manipolativa, capace di coinvolgere i giovani a raggiungere obiettivi concreti e a trasmettere loro ratificazioni immediate date dal piacere del fare, imparando contestualmente a lavorare con uno spirito di gruppo. Spesso molti giovani, partendo da questa disciplina, hanno scoperto una vera vocazione trasformando nel tempo una semplice passione in una attività lavorativa, come testimoniano ingegneri aeronautici, tecnici e specialisti di volo, piloti e più recentemente gli operatori di droni che stanno vedendo crescite e richieste esponenziali, molti di provenienza aeromodellistica.

Oggi e domani marzo il Gar, in associazione con Trony e Italfly di Trento, organizza al Millennium center una due giorni espositiva con la presenza di piloti istruttori e simulatori di volo a disposizione del pubblico, per sperimentare in tutta sicurezza i brividi del volo radiocomandato e far conoscere al pubblico le possibilità offerte dal gruppo per avvicinarsi a questa fantastica disciplina.

Per l'occasione saranno esposti degli aeromodelli e dei droni per spiegare il loro funzionamento, con la partecipazione di Italfly che fornirà tutte le informazioni necessarie per diventare pilota di droni abilitato. Un evento miniaeronautico che sarà riproposto il 14 ed il 15 aprile. Domani, inoltre, il Gar organizza un evento al campo di volo dei Lavini con aeromodelli in volo vincolato, che si esibiranno in incredibili acrobazie.