Nuova mattinata di passione, oggi, sulla strada provinciale di Monterovere (il famoso «Menador», o anche Kaiserjagerstrasse). A causa di un furgone con il tetto rialzato che si è incastrato nella prima galelria, il traffico è rimasto paralizzato per circa un'ora in entrambi i sensi, sia per chi proveniva da Caldonazzo, sia per chi scendeva da Lavarone e Luserna.

Una situazione che si verifica ormai con allarmante frequenza: la scorsa settimana era stato un camioncino polacco a finire incastrato, mentre pochi giorni prima era stato il turno di un pullmino che aveva incrociato un furgone, rimanendo entrambi bloccati.

Sul posto, a risolvere la situazione, un carro attrezzi ed i Vigili del fuoco volontari.