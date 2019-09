Un escursionista di 63 anni originario della provincia di Modena si è infortunato scivolando per circa 5 metri in un canale sulla cresta est di cima Cece, sulla catena del Lagorai, nel comune di Canal San Bovo.

È stato lui stesso a lanciare l’allarme verso le 12.30 tramite l’Applicazione “GeoResq”, poiché non era più in grado di proseguire in autonomia a causa dei traumi riportati nella caduta.

Sul posto l’elicottero di Trentino Emergenza e l’equipe medica.

Il ferito è stato quindi stabilizzato, adagiato su una barella e imbarcato sul velivolo per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Non è stato necessario l’intervento dei quattro operatori della Stazione di Caoria, pronti in piazzola in caso di bisogno.