Da giugno a settembre, è stata a seconda estate più calda di sempre in Trentino (dopo il 2003). E la conferma arriva dalle puntuali rilevazioni dell'appassionato climatologo Giampaolo Rizzonelli, di meteolevicoterme.it che ci ha inviato il suo report, basato anche su dati di Meteotrentino e della rete di rilezione provinciale della Fondazione Mach.

L’estate meteorologica, a differenza di quella astronomica, inizia il 1° giugno e termina il 31 agosto, in questo comunicato analizzeremo la stagione appena conclusa caratterizzata da temperature elevate, e che colloca questa stagione al secondo posto tra le più calde da quando abbiamo dati a Levico Terme (1939), meno calda solo di quella del 2003.

TEMPERATURE

La temperatura più elevata a Levico Terme è stata rilevata il giorno 31 luglio con +38,8 gradi (nel 2018 la massima della stagione si era fermata a +33,7°C, mentre nel 2017 si erano raggiunti i +36,2°C) ma nel complesso dell’estate, numerosi sono stati i giorni con temperature massime uguali o superiori ai 30°C ovvero 44 (16 a giugno, 17 a luglio e 11 giorni ad agosto), gli ultimi cinque anni i giorni con massime uguali o superiori a 30°C erano stati:

2014: n. 12

2015: n. 44

2016: n. 15

2017 n. 41

2018 n. 32

La temperatura più bassa dell’estate è stata rilevata il 1° giugno con +8,1°C.

Il giorno con la massima escursione termica è stato il 14 giugno, con +22,6°C (minima +9,6°C massima +32,2°C).

Qui di seguito i valori medi di minime massime e medie per i tre mesi e per la stagione, confrontati con i valori normali

Riepilogo estate 2019 Temperature °C Minime Massime Medie Min. ass. Max ass. Giugno 2019 14,9 30,6 22,7 8,1 38,8 valori medi storici 12,7 24,9 18,8 Differenze +2,2 +5,7 +3,9 Luglio 2019 15,3 30,5 22,9 10,1 36,1 valori medi storici 14,6 27,4 21,0 differenze +0,7 +3,1 1,9 Agosto 2019 15,7 29,1 22,4 11,2 32,6 valori medi storici 14,3 26,8 20,6 differenze +1,4 +2,3 +1,8 Estate 2019 15,3 30,1 22,7 8,1 38,8 valori medi storici 13,9 26,4 20,1 differenze +1,4 +3,7 +2,6

CURIOSITA’ E STATISTICHE IN BREVE

L’ESTATE 2019 è stata la seconda più calda di sempre (da quando abbiamo rilevazioni sistematiche) dopo quella del 2003, la temperatura media dell’estate si è attestata a +22,7°C rispetto a un valore normale di +20,1°C.

La temperatura media delle massime dell’estate 2019 è stata pari a +30,1°C ben 3,7°C sopra la media Il GIUGNO 2019 è stato il più caldo di sempre, con una media delle temperature massime di ben +5,7°C superiore ai valori medi. La temperatura dell’acqua del lago di Levico ha raggiunto il suo picco il 1° luglio con +27,7°C.

PRECIPITAZIONI

Riepilogo estate 2019 Precipitazioni mm Giorni Piovosi Giugno 2019 37,2 3 valori medi storici 105,6 10 differenze -68,4 -7 Luglio 2019 117,2 12 valori medi storici 97,4 8 differenze 19,8 4 Agosto 2019 100,4 9 valori medi storici 101,9 8 differenze -1,5 1 Estate 2019 254,8 24 valori medi storici 304,9 26 differenze -50,1 -2

Come evidenziato nella tabella sopra riportata, abbiamo registrato un’estate poco piovosa, in particolare giugno (con quantitativi del 16,5% inferiori ai valori medi), sono caduti 246 mm di pioggia in 23 giorni piovosi (giorno in cui cade almeno 1 mm di pioggia, 1 mm di pioggia per metro quadrato equivale ad un litro).