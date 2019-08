Si parla tanto dell'orso, ma in montagna è più facile incontrare una mucca e talvolta l'incontro può diventare uno scontro pericoloso.

Ne sa qualcosa un uomo di 73 anni che questa mattina verso le 10.20 è stato travolto da una vacca al pascolo sui prati della Malga Montagna Granda in Panarotta.

Pur rimanendo cosciente, ma stordito, è stato necessario l'intervento dell'elicottero di Trentino Emergenza, per portare il malcapitato in salvo all'ospedale S. Chiara. L'uomo non è grave.