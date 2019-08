Un anziano di 73 anni ha perso il controllo della sua auto oggi verso mezzogiorno e mezza lungo la statale della Valsugana all’altezza di Levico, vicino al distributore Agip, invadendo la corsia opposta, dove per fortuna non passavano altri mezzi, e poi sbandando è finito contro il guard rail e oltre la carreggiata ribaltandosi in una scarpata.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Levico e l’ambulanza e l’automedica di Pergine che hanno soccorso l’anziano ferito - ma non in gravissime condizioni - portandolo all’ospedale S. Chiara.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che l’auto, in bilico, cadesse nel canale sottostante.