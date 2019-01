Apocalisse ghiaccio questa mattina sulla Statale 47 della Valsugana: un lastrone nel tratto al confine del veneto, fra Tezze di Grigno e Primolano, ha provocato una strage di auto. Oltre 30 veicoli sono infatti usciti di strada a causa dell'asfalto ghiacciato, per fortuna senza gravi conseguenze agli occupanti. La Statale è stata chiusa alle 7,30 ed è tuttora impraticabile: sul posto ambulanze, elisoccorso, Vigili del Fuoco volontari di Grigno, Carabinieri, e mezzi del Servizio Strade della Provincia. Si è trattato di un tipico caso di «gelicidio», quando la pioggia si ghiaccia immediatamente a contatto con il terreno freddo.

Lunghe code di auto e camion si sono formate comunque sulla viabilità secondaria, dove si è riversato tutto il traffico da a per il Veneto. Il fenomeno è stato provocato da una pioggia notturna, intorno alle 5 di mattina: subito dopo le temperature si sonoabbassate di colpo e l'acqua a terra si è ghiacciata all'istante, creando un pericolosissimo strato di vetrato che rende quasi impossibile anche stare in piedi. Un tipico casi di «gelicidio», fenomeno raro ma scientificamente studiato. Come spiega l'enciclopedia Wikipedia: si verifica quando la pioggia, o la pioviggine, che rimane in forma liquida anche quando la temperatura superficiale delle gocce o goccioline è inferiore a 0 °C, si solidifica istantaneamente a contatto con il suolo formando uno strato di ghiaccio trasparente e molto scivoloso. La causa di questo è da attribuirsi al fenomeno della sopraffusione.

Il fenomeno accade quando a livello del suolo è presente uno strato di aria fredda, con temperatura inferiore a 0 °C, mentre sopra c'è uno strato d'aria più calda che consente la fusione completa della neve che cade dalle nubi (il gelicidio non si forma quasi mai da nubi calde, cioè da nubi da cui l'acqua precipita allo stato liquido). Le gocce si raffreddano a una temperatura superficiale inferiore a 0 °C. Quando le gocce vengono a contatto con una superficie congelano all'istante, formando uno strato di ghiaccio trasparente, omogeneo, liscio e molto scivoloso,

Gravi invece le condizioni di due persone, che con altre tre sono rimaste ferite in un incidente accaduto per lo stesso motivo a qualche chilometro di distanza verso il Trentino. Alle 7,30 tre autovetture sono state coinvolte nella carambola: sul posto quattro ambulanze, l'equipe sanitaria e l'elicottero che ha appena trasportato a Trento i due feriti più gravi. Nel raggiungere i feriti, pure una autoambulanza si è scontrata con una jeep dei Carabinieri: lievi danni ai due mezzi.

