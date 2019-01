Stavolta le telecamere sono servite: i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, dopo una serie di indagini, hanno identificato e denunciato l'autore del raid vandalico in paese a Caldonazzo. Si tratta di un ragazzo di 24 anni, del posto, con precedenti penali.

Ha ammesso di essere stato lui, ma non ha saputo fornire una spiegazione il 24enne fermato dai carabinieri di Borgo Valsugana nell’ambito delle indagini in merito ad un cassonetto per la raccolta della carta dato alle fiamme nel mese di settembre scorso e, nella stesso notte, alla foratura di dodici pneumatici di altrettante autovetture.

I fatti sono avvenuti tra l’8 e il 9 settembre scorsi tra il parcheggio dell’Ambulatorio comunale e via Asilo a Caldonazzo. Gli abitanti era stati svegliati nel corso delle notte dai vigili del fuoco volontari che stavano intervenendo per lo spegnimento del cassonetto. Alla mattina, poi, un’altra brutta sorpresa: le gomme di dodici auto erano state squarciate.

Immediatamente i carabinieri della compagnia di Borgo avevano avviato le indagini. Grazie anche ai filmati della videosorveglianza presenti in zona, ai riscontri tecnici e alle testimonianze raccolte, si è riusciti a stringere il cerchio su un giovane 24enne del posto, pregiudicato. Convocato in caserma e messo alle strette, ha confessato di essere il responsabile: è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato continuato.